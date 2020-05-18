【世衛大會】習近平反駁批評　但避談中國官員初期隱瞞疫情

中國國家主席習近平5月18日在世界衛生大會（WHA）視像會議致辭。有外國媒體稱，習近平反駁外界對中國透明度的批評，但對一項有關國際調查的決議避而不談。

據中國央視報道，中國國家主席習近平在日內瓦當地時間5月17日開幕的第73屆世衛大會（WHA）視像會議開幕式上致辭，宣布中國為推進全球抗疫合作的五大舉措。

美國彭博社、美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、《華盛頓郵報》等主流媒體均有報道與評論。

全球公共產品

彭博社稱，習近平在世衛大會發表的演講中表示，中國將在全球範圍內提供新型冠狀病毒疫苗。

報道稱，在全世界正在進行的幾十個疫苗項目中，中國已經有5個候選疫苗進入人體試驗。下個月還將批准更多。

CNBC的報道注意到，習近平承諾，中國將在兩年內提供20億美元，幫助其他國家應對冠狀病毒大流行的影響。

此外，習近平表示，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。

駁斥透明度質疑

彭博社報道，針對外界對中國在處理病毒方面面臨越來越多的質疑，尤其是來自美國特朗普（Donald Trump）政府成員，習近平表示，中方始終本着透明和負責任的態度，及時向世衛組織（WHO）和各國提供信息。

CNBC報道稱，習近平強調，中國在向世衛組織和其他國家提供信息，以及分享冠狀病毒基因組序列方面始終是開放、透明和負責任的。

迴避獨立調查

CNBC稱，習近平在講話中並未特別提到獨立調查的決議草案，或中國對該決議草案的看法。

《華盛頓郵報》報道稱，習近平對外界對中國官員在疫情初期隱瞞疫情的指控避而不談，而是呼籲世界「加強資訊共享」。

該報的標題是《中國的習近平支持世界衛生組織領導調查大流行起源》（China's Xi backs WHO-led probe of pandemic origins）。

習近平表示，他支持在全球衛生緊急情況結束時，世衛組織領導展開國際回顧和評估。「我們一直以開放、透明和負責的態度行事。」

習近平呼籲全世界支持世衛組織，支持發展中國家。

中國日益自信

《華盛頓郵報》在報道中指出稱，習近平的講話表明，中國愈來愈有信心，幾個星期以來，中國一直強烈反對西方國家提出的展開國際調查的提議。

他不僅在疫情結束後支持正在討論的國際回顧，而且還提出自己的倡議。

習近平把中國塑造成國際社會特別是發展中國家的維護者，宣布向聯合國捐贈20億美元，並提出幫助非洲建立醫院和衛生基礎設施。