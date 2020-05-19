【新冠肺炎】英國牛津大學疫苗開發遇挫折　被指無法減少病毒數量

多國正為對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）展開疫苗研究，但在美國傳來疫苗開發正取得進展的同日，英國卻傳來壞消息。牛津大學正研發的疫苗被指無法減少獼猴病毒數量，疫苗無法得到預期效果。

新型冠狀病毒肺炎：圖攝於3月15日，牛津大學正在研發的「ChAdOx1 nCoV-19」疫苗。（Reuters）

在美國藥廠Moderna5月18日宣布，指他們正研發的疫苗「mRNA-1273」在初期臨床測試中，證實能產生抗體中和患者體內的病毒，取得積極進展。但同日英國牛津大學的疫苗開發卻預到挫折。

英國疫苗是由牛津大學與阿斯利康製藥（AstraZeneca）共同研發，名為「ChAdOx1 nCoV-19」，目前正進行人體臨床實驗。美國哈佛大學醫學院前教授哈茲爾廷（Dr William Haseltine）在《福布斯》（Forbes）撰文指出，在獼猴上接種疫苗後，獼猴鼻液中病毒數量跟未有接種的差不多，顯示疫苗未能有效對抗病毒。

有關的實驗由美國國立衛生研究院進行，研究報告在5月13日公開。報告指疫苗無法阻止獼猴遭病毒感染，儘管實驗結果所有獼猴均沒出現肺炎跡象，顯示疫苗或可減輕病毒感染後造成的傷害，但這並非疫苗開發的最終目的。哈茲爾廷指出有必要就疫苗進行臨床實驗進行緊急評估。

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