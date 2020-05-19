【新冠肺炎・新聞教室】「羥氯喹」是甚麼　抗瘧疾藥真能治肺炎？

美國總統特朗普（Donald Trump）5月18日表示，他正服用治療瘧疾藥物「羥氯喹」（俗稱奎寧，Hydroxychloroquine）以防感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）。事實上羥氯喹是甚麼藥，它對新冠肺炎能起作用嗎？

新型冠狀病毒肺炎：特朗普5月18日在記者會表示，自己每天都有吃羥氯喹，作為預防新冠肺炎的藥物。（Reuters）

羥氯喹是甚麼？

羥氯喹是一種廣泛使用在治療瘧疾的藥物，早在1955年在美國核准使用。它與另一款真正稱為奎寧（Quinine，或稱金雞納霜）的藥物相同，能抑制瘧色素的結晶化，讓具細胞毒性的瘧色素在瘧原蟲體內累積，導致瘧原蟲死亡。

而由於羥氯喹被發現會同時影響細胞溶酶體的酸鹼值，起到緩解炎症反應的作用，羥氯喹亦被使用在治療類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡等與自身免疫系統導致的病症。

羥氯喹與新冠肺炎的關係

由於羥氯喹具有影響細胞溶酶體的酸鹼值作用，對依賴細胞體內複製繁殖的病毒或能起一定作用。因此在疫情爆發初期，已有科學家研究藥物能否對抗新冠病毒。最早在2月有實驗指出，羥氯喹可阻止新冠病毒入侵細胞，不過實驗在實驗室進行，而非在人體實驗。

同時間，因羥氯喹能緩解炎症反應，對阻止新冠肺炎狀況惡化或能起一定作用。

使用羥氯喹治療新冠肺炎的實驗在全球各地展開，但實驗結果參差。有報告指藥物能緩解症狀，亦有報告指未能起作用，部分甚至出現病情惡化案例。不過由於羥氯喹相當安全，因此美國食品和藥物管理局（FDA）批准在醫學的密切監察下，容許使用羥氯喹治療及實驗。

羥氯喹有副作用

由於羥氯喹已被長久使用，因此被認為是一種安全藥物。不過與所有藥物相同，羥氯喹亦有副作用，其中最嚴重的是會導致心律不全，有致命風險。其他副作用包括傷害視網膜，影響視力。

除治療效果成疑外，目前亦未有任何醫療機構證實羥氯喹有預防新冠肺炎的效果。

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