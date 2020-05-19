美軍艦駛入東海　俄專家稱它從事間諜活動

在中美因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情激烈爭執之際，美國不斷加劇與中國的軍事緊張局勢。俄羅斯媒體5月18日稱，在黃海有兩艘中國航母參加的軍演海域，發現了一艘美國導彈驅逐艦。

據俄羅斯衛星通訊社5月18日報道，美國導彈驅逐艦「拉斐爾·佩拉爾塔」號（USS Rafael Peralta）5月15日出現在離中國沿岸116海里的黃海渤海灣。此前一天，解放軍5月14日開始有兩艘航母參加的軍事演習。

此次演習將持續11周。無論就演習時間還是參演的軍事裝備而言，此次演習都稱得上是時間最長、規模最大的演習中的一次。

「拉斐爾・佩拉爾塔號」5月3日抵達中國東海海域。這是美國海軍在不到1個月的時間內接近中國東海岸的第二艘軍艦。

俄羅斯軍事專家利托夫金（Victor Litovkin）指出，這艘驅逐艦是在中國海軍演習水域從事間諜活動。「美國也在借衛星監視演習水域，同時利用位於日本和韓國的其他定位器。他們監視中國海軍的行動，包括航空母艦的工作情況，確定其定位器、通訊工具的工作頻率。在航母上有中國的飛機。還有驅逐艦、護衛艦伴隨航母。此外，航母與戰鬥羣同時一直在保護部署有攜帶戰略導彈的多用途核潛艇的區域。這是戰鬥群的任務之一。」

利托夫金認為，美國一方面在從事偵察活動，另一方面對中國施加愈來愈大的軍事政治壓力。這與貿易領域和疫情有着直接關係。在大選前向中國「騷肌肉」，將選民吸引到美國總統特朗普一邊。

在「拉斐爾・佩拉爾塔號」驅逐艦出現之前，4月17日在演習水域、距離山東威海海岸42海里處發現另一艘美國驅逐艦「麥坎貝爾號」。

利托夫金認為，在雙邊關係如此困難時期，美國軍艦靠近中國海岸是在「玩火」。美國海軍的行動當然是挑釁性的，對地區安全構成威脅，但美國十分清楚「自由」的界限，中國是核導彈強國，美國人不太可能與中國進行真正的軍事鬥爭。而且，中國可以承受任何挑釁的壓力。