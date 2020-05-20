法德倡歐盟設立5000億歐元復蘇基金　支援新冠肺炎疫情「重災區」

法國和德國領導人5月18日一同建議，歐盟設立總額5000億歐元的復蘇基金，用於支援最受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響的國家。

法德兩國領導人18日舉行聯合視像記者會。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在會上說，這是向前邁出的重要一步，「這是歐元區保持團結所需的」。他說：「我相信這是一個非常深刻的轉變，這是讓歐盟和單一市場保持連貫所需要的。」

德國總理默克爾（Angela Merkel）說：「我們在經歷史上最嚴重的危機，是時候反擊了。 德國和法國正為歐洲構想而爭鬥。」她補充說：「由於這危機不尋常的性質，我們選擇不尋常的道路。」此外她形容這個計劃是一次過的。

根據法德的倡議，歐盟委員會將以歐盟的名義從資本市場融資5000億歐元，並作為歐盟預算支出，提供給有需要的國家。最先受惠的，會是位於歐洲南部較窮、受疫情影響較嚴重的國家。

還款的財務責任會由所有成員國分擔，通過歐盟聯合預算做到。

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英國廣播公司（BBC）18日引述日歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）說法德兩國的建議是有抱負的、針對性，以及受歡迎的。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，兩國建議是「確認歐洲面臨的經濟挑戰的範圍和規模」。她指出，歐委會5月27日向歐盟成員國提交的經濟復興計劃，與法德的倡議方向一致。

英國廣播公司（BBC）的政治編輯阿德勒（Katya Adler）稱，此舉在歐盟政治來說是一件大事。她說默克爾在此事做出很多讓步。美國《紐約時報》也稱，支持歐洲集體承擔債務的意念，打破德國數十年來的經濟正統化。然而法國為促成此事亦有讓步。這計劃如能獲得其他成員國支持，對有需要的國家是好事，對於需要搞好政績的默克爾和馬克龍也是好事。