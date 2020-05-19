尼日利亞海軍解救遭劫持中國漁船　18人獲救

中國駐拉各斯總領館5月19日證實，尼日利亞海軍日前成功解救一艘在畿內亞灣海域遭海盜劫持的中國漁船。船上18人獲救，其中包括8名中國公民。

2019年8月16日，中國海軍第32批護航編隊西安艦抵達埃及亞歷山大港，開啟為期4天的技術停靠補給。隨後將前往索馬里海域進行護送商船任務。（新華社）

綜合媒體5月19日報道，中國駐拉各斯總領館副總領事管仲奇透露，總領館得到中國漁船遭海盜劫持的消息後立即聯繫尼日利亞海軍。尼日利亞方面隨即出動巡邏船，成功攔截遭劫漁船，解救全體船員並拘捕多名海盜。在尼日利亞海軍護送下，漁船已於5月18日抵達拉各斯港，18名船員均安好。

尼日利亞海軍一位發言人5月18日向新華社證實，海盜5月15日在科特迪瓦附近海域襲擊並劫持了這艘中國漁船，隨後控制漁船駛向尼日利亞海域。尼海軍在拉各斯以南140海里處的海域攔截遭劫持漁船，救出船員並抓獲10名海盜。船上18名船員分別來自中國、加納和科特迪瓦。

公開資料顯示，進入2008年以來，亞丁灣索馬里海域的海盜襲擊事件呈明顯上升趨勢。僅在2008年就發生了111次襲擊，其中42艘船舶被海盜成功劫持。

解放軍海軍從2008年底開始在亞丁灣索馬里海盜頻發海域開始護航軍事行動。中國海軍第一批索馬里護航編隊於2008年12月26日從海南三亞軍港啟航，並於2009年1月6日到達索馬里亞丁灣海域，正式開始護航。至2020年，護航編隊已累計派出34批，護航行動仍在持續中。

中國海軍索馬里護航編隊主要的任務是：保護航經亞丁灣、索馬里海域的中國船隻、人員安全；保護世界糧食計劃署等國際組織運送人道主義物資船舶的安全。同時中國海軍護航編隊也將在必要的時候參與人道主義救援行動。