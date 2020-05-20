超強風暴「安攀」吹襲印度孟加拉　逾200萬人疏散

熱帶氣旋「安攀」（Amphan）5月20日早上吹襲孟加拉灣，印度及孟加拉兩國首當其衝，沿岸逾200萬人需要在當天下午風暴登陸前疏散。

超強氣旋「安攀」是有史以來吹襲孟加拉灣最強勁的風暴，20日早上抵達海岸附近較冷的水域時速度略為減慢，但風速每小時仍達160至170公里，預計暴風雨造成廣泛破壞，將海水推向內陸25公里，並可能令印度加爾各答（Kolkata）等擁擠的城市出現水浸。

孟加拉官員表示，當地正試圖疏散220萬人到安全地方暫避。印度西孟加拉邦（West Bengal）則在一夜之間疏散了超過20萬人，奧里薩邦（Odisha）亦已疏散逾10萬名民眾。

在「安攀」登陸前數小時，暴風雨吹擊印度東部兩個邦和孟加拉部分地區，救援隊伍將數百萬名村民疏散到高處，惟新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情令救援工作變得複雜。

孟加拉一名災難管理官員指，疏散民眾同時要遵守社交距離具挑戰性，「我們已把氣旋（避難）中心的數量增加一倍，以確保居民有安全的（社交）距離和保持衛生。」

印度西孟加拉邦預計受災嚴重，當地有警員表示，民眾不願意前往避難所，因為害怕容易傳染新冠病毒，且許多人拒絕留下牲畜離開居所，「我們不得不將他們趕出家門，要他們戴上口罩，並安置他們在政府大樓內。」