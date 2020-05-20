英國公布後脫歐時代關稅措施　約300億英鎊進口產品受惠

英國在12月31日正式離開歐盟，倫敦政府5月19日公布2021年1月1日生效的後脫歐時代關稅措施，取代現有的歐盟關稅制度。

英國政府表示，新措施名為「英國全球關稅」（UK Global Tariff，UKGT），指比現有歐盟關稅更簡單及稅率較低，它會適用於所有沒與英國簽訂貿易協議的國家，並會取消徵收2%以下的關稅。

英國政府推出後脫歐時代的關稅措施，大量貨品的關稅獲下調或豁免。（AP）

根據新措施，總值約300億英鎊的進口產品的關稅會調低，平均稅率由大約7%下調至約6%，英國將取消向餅乾、糖果等1.3萬款產品抽取關稅，同時擴大自由貿易產品的免稅量，包括衛生用品、油漆、煮食用品等，為英國消費者提供便利。不過進口汽車的10%關稅則會繼續維持，同時為了保障漁農業等重要產業，對牛、羊肉及家禽等外來農產品的關稅亦會保留。

英國國際貿易大臣卓慧思（Liz Truss）指，這是國家近50年來首次制定符合當地經濟的關稅政策，認為化繁為簡的措施有利英國家庭和消費者，同時削減數以萬計日常產品的價格。政府強調會支持當地工業，幫助企業渡過受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情引致的經濟難關。