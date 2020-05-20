【新冠肺炎】美媒：在後疫情的冷戰中　美國正失去歐洲

美國《外交政策》雜誌網站5月19日刊登題為《在後疫情的冷戰中，美國正在失去歐洲》的評論文章稱，在美國與中國日益增長的對抗中，歐洲正開始選邊站隊，但並不是美國。

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文章引用德國科爾伯基金會（Körber Foundation）5月18日公布的一項調查結果。該調查顯示，在新冠肺炎疫情的背景下，德國人在美國和中國哪個是更重要夥伴這個問題上，37%的受訪德國人選擇美國，36%的受訪者選擇中國，這與科爾伯基金會在2019年9月進行的上一次調查相比，代表着一個重大轉變。當時，德國人認為美國比中國更重要的人多26%。調查中，73%受訪者稱對美國的觀感轉差。

《外交政策》評論稱，科爾伯基金會的調查結果是最新的證據，結果是令人震驚的，應該給華盛頓那些認為美國正在領導着一個生機勃勃反華陣線的人一個警醒。

文章稱，世界正在改變。我們可能正處於一個亞洲世紀的開端。德國和歐洲其他國家的政界人士看到地緣政治的弧線正在移動，這影響了他們的判斷。德國與歐洲其他國家的人看到中國在疫情初期可能在掩蓋疫情，但隨後成功在國內遏制住了病毒的蔓延，而且中國經濟可能會更快地反彈。

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文章又提到，除德國外，其他主要歐洲國家的調查也反映了大體一致的狀況。英國外交政策組織（British Foreign Policy Group）本月展開的一項調查顯示，只有28%的英國人表示，他們相信美國會在世界上採取負責任的行動，這一比例自1月份下降了13個百分點，此前最為信任美國的保守派選民現在對美國最為失望。

英國《衛報》5月14日也曾發表題為《新冠肺炎疫情給中國帶來了歷史機遇，中國是否會抓住？》的評論文章，稱北京多年來一直在談論其全球領導力，隨着西方民主國家在抗疫中紛紛自擺烏龍，北京這種說法比以往任何時候都更有說服力。