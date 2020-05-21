【新冠肺炎】猴子康復後產生免疫力　美研究預示疫苗可能成功

路透社周三（20日）報道，美國兩項對猴子的研究指出感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復後，可產生避免再次感染的免疫力，預示目前正在研發的疫苗可能成功。

其中一項最新的研究，9隻猴子感染病毒康復後，再次被暴露在病毒之下，但就沒有再發病。波士頓哈佛大學貝斯以色列女執事醫療中心（Beth Israel Deaconess Medical Center，BIDMC）研究人員巴魯什博士（Dr. Dan Barouch）說，研究結果表明猴子「確實發展出可以避免再次受感染的天然免疫力，這是個好消息」。

在第二項研究中，研究人員在25隻猴子身上試驗6種原型疫苗，以證明所產生的抗體是否具有保護作用；結果其中8隻接種疫苗的猴子受到完全保護，其餘的猴子也受到一定程度保護，體內病毒水平較未曾接種疫苗的同類為低。不過，研究並未證明對人類會產生免疫力，以及無法確定免疫力可持續多久。

另外，英國藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）4月曾宣布跟牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）聯手開發疫苗，研究隊伍在6隻彌猴身上進行小規模實驗，發現注射過疫苗的彌猴，部分在14天對病毒產生抗體，並在28天內全部生出抗體。

（綜合報道）