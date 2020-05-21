【新冠肺炎】蓬佩奧：與人命經濟損失相比　中國撥款抗疫微不足道

美國國務卿蓬佩奧5月20日再度就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情再批評中國，指摘中國承諾撥款抗疫的20億美元，與疫情導致的人命及經濟損失相比只是微不足道。

中國國家主席習近平5月18日在世界衛生大會（WHA）致辭時，承諾會在兩年內為受疫情影響的國家提供20億美元援助。蓬佩奧表示，期待中方履行有關承諾，但這筆錢與世界付出的代價相比，中國在抗擊大流行方面的貢獻微不足道。

蓬佩奧指出：「今次疫情已造成美國約9萬人喪命，自3月以來已有逾3600萬美國人失業，全球超過30萬人死亡。我們估計因中共的失誤，全球經濟損失多達9萬億美元。」

他斥中國以經濟報復形式，威脅對病毒源頭展開獨立調查的澳洲，又指世衛（WHO）總幹事譚德塞（ Tedros Adhanom Ghebreyesus）與北京的關係，在疫情大流行前已經異常密切，令人深感不安。

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對於習近平指中國以公開、透明及負責任態度應對疫情。蓬佩奧說希望如此，但若中國想證明這一點，習近平應該舉行記者會，並容許記者問任何問題。

中美關係最近持續緊張，蓬佩奧同日表示，正密切注意香港的自治情況，又提到李柱銘及黎智英等著名社運人士被法庭檢控，港府這些行動令美方更難評估香港是否仍在北京手上享有高度自治。