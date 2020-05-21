美國參院通過法案加強監管　或迫使中國企業退出美國股市

美國參議院5月20日通過法案，要求所有進入美國股票市場的公司增加透明度，以證明公司「不受外國政府操控」。有關法案被指針對中國，可能迫使部分中國企業退出美國股票市場。

美國參院通過監管法案：中國目前有165家企業在美圖上市。圖攝於2014年，京東在美國股市掛牌。（Getty）

有關法案還要求外國公司將審計報告提交公開公司會計監督委員會（PCAOB）審核，PCAOB負責所有美國上市公司的審計，連續三年不提供信息將可導致企業被摘牌除名。

法案獲得民主共和兩黨支持一致通過，目前法案仍需待眾議院審議，再由總統特朗普（Donald Trump）簽署生效。

儘管法案包含所有非美國企業，但提出法案的共和黨參議員肯尼迪（John Kennedy）表示，法案是針對中國，他指中國企業「隨時隨地都在作弊，剝削美國人，並把自己的退休金放到美國市場。」美國證券業協會亦對法案表示支持，指法案可防止中國利用美國股票市場「搶走美國投資者的錢」。

在美國上市的中國瑞幸咖啡在4月被揭虛報銷售額，當局介入調查一度被停牌。公司至5月20日復牌，股價隨即下挫三成，瑞幸咖啡事件被指成為推進法案的理由之一。

美中經濟與安全審查委員會2019年編制一份名單，列出了165家在美國交易所上市的中國公司，其中包括中國科技巨頭阿里巴巴和百度。不過美國投資者對中國公司的所有權只佔總市值的2%左右。

這是美國針對中國企業作出限制的最新行動。相關法案可能抵觸中國法律，由於中國法律禁止企業向外國直接披露所有訊息，法案可能會令部分中國企業退出美國股票市場。