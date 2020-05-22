美國批判中巴經濟走廊　中國駐巴大使反擊

中國駐巴基斯坦使館大使姚敬5月21日駁斥美方抹黑中巴經濟走廊相關言論。

中國駐巴基斯坦大使館網站5月21日消息稱，中國駐巴基斯坦使館大使姚敬21日應邀出席巴基斯坦智庫伊斯蘭堡戰略研究所、巴中學會分別舉辦的兩場中巴建交69周年視像研討會。

中巴兩國多年保持友好關係，圖為中國外長王毅會晤巴基斯坦外長庫雷希（左）。（新華社）

姚敬祝賀中巴建交69周年，表示中巴兩國是全天候戰略合作伙伴，一貫相互信任，相互理解，在彼此核心利益和重大關切的問題上相互支持。無論國際和地區形勢如何變化，中巴友誼始終牢不可破。當前，中巴關係發展勢頭良好。兩國高層交往頻繁，互利合作不斷拓展深化。「一帶一路」合作和中巴經濟走廊建設成果豐碩，產生積極經濟社會效益，有力促進巴國家發展和民生改善。我們願同巴方共同努力，攜手推動中巴關係不斷取得新的發展，打造新時代更緊密的中巴命運共同體。

姚敬表示，美國國務院南亞及中亞事務代理助理國務卿威爾斯（Alice Wells）再次無端污衊、指責中巴經濟走廊和中巴關係，故態復萌，老調重彈。中方已經數次批駁她所謂的「債務負擔」、「不透明」論調，大量事實和證據說明中巴經濟走廊符合中巴兩國發展需要，符合兩國發展利益。

姚敬表示，美國官員多次抹黑中巴經濟走廊，挑撥中巴關係。威爾斯女士態度傲慢跋扈，以教師爺的口吻兜售所謂美國模式，好像這個世界上只有美國絕對正確，別國沒有發展道路和模式的選擇。威爾斯女士無知淺陋，引用的中巴經濟走廊事實和數據漏洞百出。威爾斯女士滿腦零和思維和冷戰思維，她涉走廊合作的言論是對巴內政的粗暴干涉，也是對中巴關係的冒犯。

姚敬表示，如果美方願意與巴方開展合作，幫助巴基斯坦加快國家發展建設，中方希望美方能說到做到，而不是總耍嘴皮子，總做攪局者。自己做不到，也不讓別人做，自己做不好，也不讓別人做好。中巴兩國政府將繼續堅定不移地推動中巴經濟走廊建設，繼續推動中巴全天候戰略合作伙伴關係向前發展，讓更多的巴基斯坦民眾從中受益，讓更多的中巴合作成果惠及地區以及世界。