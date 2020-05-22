【新冠肺炎】巴西確診人數急升　醫療系統瀕崩潰

巴西新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，有18,508個新增個案，以及1,188新增死亡個案，累計確診個案已屆310,087，以及死亡個案累計增至20,047個。該國確診病例數僅次於美國和俄羅斯。有指這個國家的醫療衛生系統已瀕崩潰。

在巴西疫情的「重災區」位於聖保羅州。聖保羅州隨着疫情的蔓延，對病床的需求正迅速增長，所剩的重症病床難以應對日益增加的新冠肺炎患者，如不採取措施，公共衛生系統的崩潰肯定會在3周內發生。

巴西教育部當地時間5月20日宣布，受新冠肺炎疫情的影響，原計劃在今年11月舉行的「高考」將推遲30天至60天。大約兩個月前，巴西學校因疫情停課，目前仍然沒有復課。

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會造成如此原因，除了社會人口密度等因素影響外，當地防疫措施亦是其中關鍵。巴西與俄羅斯、印度等國家一樣，基本傳染數（R0值）為1.3，意味感染者可以傳染病毒多於一人，有感染擴大傾向，但俄羅斯與印度均採取相對嚴格措施，阻止疫情散播。

巴西則是「一片混亂」，儘管地區政府早已實施限制如關閉商店及制定社交疏離措施，但中央政府以經濟為由反對措施。總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）自疫情剛開始已形容新冠肺炎「不過就是小感冒」，稱要以「戰爭」對抗聖保羅的封鎖措施，呼籲支持者反對地區政府防疫政策等。即使他在公開場合仍戴上口罩，但卻無視社交疏離舉辦支持者活動，與支持者近距離接觸。

地區與中央政府的矛盾聲音，對國民造成訊息混亂。當地民眾似乎未當疫情是一回事，在周末前往擠迫的海灘消遣，出門亦無戴口罩。