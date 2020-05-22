韓國前摔角選手竟是殺人魔　兇殘手法曝光　從遺體脫下手鐲贈妻子

韓國警方20日決定公開4月中旬時涉嫌連續殺害2名女性、棄屍荒野的31歲男子崔信鐘（최신종，音譯）身份，他求學時是全羅北道一帶知名的優秀韓式摔角選手，如今卻犯下全州、釜山女性失蹤殺人案，一年內在聊天軟件上邂逅的對象中仍有44人失去聯絡，而他過去也曾犯下綁架、性侵女友以及竊盜等前科，親友得知消息後大嘆：「根本不意外！」

全北地方警察廳20日下午2時聯合3名警察、律師、大學教授等召開審議委員會，表示因崔信鐘違反「性暴力犯罪處罰特別法」，依據第25條之規定，警方可對大眾公開其姓名、臉部特徵、年齡、性別等資訊。

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據悉，崔信鐘生於1989年，國小時便就讀體育班，自幼夢想成為韓式摔角選手，2002年代表學校出戰全國少年體育競賽，不僅囊括3種量級獎項，團體賽中更帶領學校獲得優勝，同年獲頒全北體育獎，隔年更獲頒大韓體育會最優秀選手獎，就讀國中後在全羅北道摔角大會上獲得優勝、聲名遠播，看似前途似錦，不料高中時卻突然退出運動生涯，相關人士推測，應該是品行出現瑕疵，才被摔角社團辭退。

根據《中央日報》，2012年4月9日，崔信鐘因交往2年的女友提出分手，憤而將之載往高速公路休息站性侵、監禁，並以事先準備好的兇器作勢砍殺、威脅，遭判3年有期徒刑、5年緩刑；2015年8月3日，為償還賭債，在全羅北道金堤市一處超市竊走2100萬韓圜，判6個月有期徒刑。

警方21日表示，崔信鐘去年在交友軟件上曾與1148名女性對話，當中1104人情況沒有異常，44人的安全已獲確認。

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