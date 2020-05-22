【巴基斯坦空難】傳機上至少2名倖存者　旁遮普銀行行長奇蹟生還

巴基斯坦國際航空公司（Pakistan International Airlines，PIA）一架客機5月22日在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）不幸墜毀，事故造成多人傷亡。卡拉奇市長一度稱機上107人全數罹難，幸之後傳出有倖存者的好消息，據媒體報道，機上有至少2人生還，其中一人是旁遮普銀行行長馬蘇德（Zafar Masud），他更是意識清醒，能夠與家人通話。

其中一名生還者是旁遮普銀行行長馬蘇德，圖為他過去參加公開活動的宣傳圖片（The Bank of Punjab）

《衛報》報道，機上至少2名乘客生還，除了旁遮普銀行行長馬蘇德外，另一人是當地公營機構Urban Unit的行政總裁謝爾迪爾斯（Khalid Sherdil），兩人均獲送醫，謝爾迪爾斯目前在深切治療部。

巴基斯坦媒體GeoTV報道，馬蘇德不但奇蹟生還，且傷勢相對較輕，沒有生命危險，據醫院部門稱，他髖骨和鎖骨有骨折，不過身體沒有燒傷，只有劃傷（scratches）。

🔻網上流傳馬蘇德獲救時的片段🔻

The moment when Zafar Mehsud, President of Bank of Punjab was rescued from the crashed PIA aircraft at a residential area in Karachi. Zafar was one of the 91 passengers in the aircraft who survived miraculously. #Pakistan https://t.co/Od8Wk82CLF pic.twitter.com/2uosF7Vj5B — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 22, 2020

他又意識清醒，在醫院能夠與母親通電話，報告自己的身體狀況。媒體報道，巴基斯坦政府官員稱，信德省首席部長已曾與該名銀行家對話，他回答「真是感謝，真主是仁慈的。」

報道稱，目前未知事故中有多少生還者，但提到在空難發生時，客機尾部最先落地，生還者都是坐在客機較前位置。

巴基斯坦空難：客機墜落在住宅區後，民眾在房屋瓦礫現場救出傷者（美聯社）

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這次空難發生在5月22日下午，巴基斯坦國際航空公司發言人稱，事發時客機載有107人，包括99名乘客與8名機組人員，飛機在該國南部城市卡拉奇一個住宅區墜毀。

該航班編號為PK8303，客機機型為空中巴士A320，從巴基斯坦拉合爾（Lahore）起飛，前往卡拉奇的真納國際機場（Jinnah International Airport），但不幸在抵達目的地機場前墜毀，距離機場僅半公里，現場冒出大量濃煙。

巴基斯坦《國際新聞》報道，現場有數間房屋也因事件而損毀，並指在住宅區現場有救出15至20名傷者。