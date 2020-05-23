美媒：美國政府內部討論恢復核試驗　意見分歧

美媒5月23日披露，美國政府於5月15日在多個國家安全機構進行的會議中討論，是否將進行自1992年以來的首次核試驗，但據消息人士稱，政府內部對於這一計劃出現嚴重分歧。

美媒報道，特朗普政府5月15日討論恢復核試驗的可能性，美國上一次核試驗是在1992年（AP）

《華盛頓郵報》5月23日引述消息人士報道，美國總統特朗普（Donald Trump）領導的政府成員5月15日討論自1992年以來首次進行核試驗的可能性。

報道稱，美國國家安全部門高級官員在5月15日舉行的會議上討論展開核試驗的問題。討論的理由是美國政府認為俄羅斯和中國似乎正在展開低當量核武器試驗。

消息人士表示，會議參與者未就此問題做出任何決定。兩位知情人士透露，在此問題上出現了嚴重分歧。另一位知情人士則指出，最終決定採取其他措施，以「應對來自俄羅斯和中國的威脅，避免重啟核試驗」。

報道還稱，美國政府的一位消息人士認為，從談判角度來說，向俄羅斯和中國展示美國可以展開「快速試驗」可能是有益的，以尋求中、美、俄三方就控制核武達成協議。

軍備控制協會（Arms Control Association）常務理事金博爾（Daryl Kimball）表示，美國若恢復核試驗，將導致其他擁有核武器的國家仿效，開啟一場核武器軍備競賽。金博爾還補充稱，這也將破壞美國與朝鮮最高領導人金正恩的談判，金正恩恐認為自己不再有義務停止核試驗。