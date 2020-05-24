【中美貿易】中國首季度購買美國農作物數額遠低於承諾

因受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，中國在2020年首3個月僅購買了31億美元的美國農產品。美國農民對此表示， 中國需要做更多事情，才能履行與美國達成的初步貿易協議中做出的承諾。

2020年1月15日，中美兩國代表在華盛頓白宮簽署第一階段貿易協議。（AP）

霍士新聞（Fox News）5月23日報道，美國海關數據顯示，北京在2020年首3個月購買了31億美元的美國農產品，遠低於1月達成的每年購買500億美元農產品協議中的季度購買數量。中國的數據表明，受新冠肺炎大流行影響而被限制的購買額達到50億美元。

美國農會聯合會（American Farm Bureau Federation）首席經濟學家牛頓（John Newton）表示：「雖然採購方面的事情朝着正確的方向發展，但中國仍需要加快步伐。」

愈來愈多人猜測，隨着華盛頓對北京最初處理新冠肺炎大流行的抱怨與指責增多，美國與中國的關係逐步惡化，隨之中美第一階段的貿易將會愈來愈不穩定。

牛頓稱，新冠肺炎是對美國農民一段時間以來造成的「最嚴重的需求衝擊之一。」此時，美國農民希望中國繼續「履行其第一階段的承諾」。

特朗普（Donald Trump）總統前顧問、傾向保守派的傳統基金會（Heritage Foundation）經濟學家摩爾（Stephen Moore）稱，兩三個月前「中美之間的緊張局勢在緩解，」「但現在由於中國的行動，這種情況已經完全惡化。」摩爾說，過去幾年來，美國和中國「陷入了冷戰」，他認為情況「現在變得更熱了」。

特朗普5月19日曾表示，自新冠肺炎爆發以來，他感覺中美第一階段協議的內容已經「有了很大的不同」。