【新冠肺炎】英媒再爆甘明斯4月違反居家令　首相府斥假新聞

英國首相高級顧問甘明斯（Dominic Cummings）爭議繼續發酵，繼被爆在3月涉違反居家令離家前往別地後，英國傳媒5月23日再報道指他在4月返回工作崗位後，再度離開倫敦。首相府否認相關報道。

甘明斯違居家令：甘明斯形容自己判斷正確，不會辭職。攝於5月23日，甘明斯攜同兒子外出踏單車。（Getty）

英國多間傳媒23日報道，甘明斯在4月13日再度離開倫敦，前往4個半小時車程外的達勒姆（Durham），報道指有目擊者19日在達勒姆附近地區目擊甘明斯。

唐寧街首相府23日批評有關報道失實：「《鏡報》和《衛報》在昨日才報道有關甘明斯錯誤的新聞，今天還要報道更錯誤的消息」，指不會「浪費時間回應錯誤的報道」。

英國《每日鏡報》及《衛報》22日報道，甘明斯3月底期間，因妻子出現感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）徵狀，駕車離開倫敦前往400公里外的親友家，被質疑違反居家禁令。甘明斯解釋是為避免自己同被感染時，兒子會無人照顧。

甘明斯是政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）成員之一，組內一名流行病學家早前因違反社交疏離令請辭。蘇格蘭首席醫療官考爾德伍德（Catherine Calderwood）亦因被揭違反居家令被迫辭職。多名反對黨議員批評甘明斯違反禁令，要求他辭職。

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