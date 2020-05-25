英智庫：美國對中國產品「戰略依賴」構成潛在國家安全威脅

英國智庫的一份新報吿顯示，美國戰略上依賴中國提供414種進口商品，其中114種為關鍵的國家基礎設施。在某些情況下，這可能構成國家安全風險。

報告指出戰略依賴的定義是，當一個國家是某一特定商品的淨進口國；它的供需品有逾五成來自中國，以及中國在特定產品控制全球市場逾三成。

亨利・傑克遜協會（Henry Jackson Society）亞洲研究中心主任，報告的作者之一亨德森說，要扭轉這個局面，需要美國和中國經濟「脫鈎」（decoupling），以及在印度太平洋地區建立新的合作夥伴關係。

他說：「重啟國際貿易和自由貿易協定，並與可靠的夥伴國家建立關係，這將為我們贏得勝利。」他補充說：「特朗普（Donald Trump）總統和他的政府看到這個事態的兩面」

報吿指出，美國與中國經濟「脱鈎」的想法已經很成熟，得到了兩黨的支持，而且此事是特朗普總統一直關注的。圖為2017年4月5日，習近平與特朗普會晤的海湖莊園。（Reuters）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）大流行也清楚指出這種依賴的危險。中國控制生產重要設備如口罩及呼吸機的生產線，在疫情爆發初期轉而供應中國內部所需，導致其他國家面臨供應短缺。這意味着當疫情在中國達到高峰時，中國停止出口這些產品。

亨德森說，這是給世界敲響的警鐘。他說:「我們認識到，全球化的世界把敵人帶到了我們的家門，甚至已進來。」「除非我們採取措施，從自滿中覺醒，否則我們就會意識到，這個黃金時代是中國正準備摧毀我們。」

報告發現，不僅是美國，英國也是如此。美國、加拿大、澳洲和新西蘭是所謂的五眼聯盟（Five Eyes），它們在合計831種商品都在戰略上依賴中國供應，除非快速做出改變，否則可能太遲了。

與中國經濟「脫鈎」的想法已經確立，以及得到美國兩黨的支持，而且肯定是美國總統特朗普從一開始就專注於此的事情。