韓媒：美國制裁33家華企　旨在扼殺中國先進IT技術

美國商務部5月22日公布的33個對華第三輪制裁對象中，包括24家企業和6個公共機構、2所大學和1名個人。在24家企業中，除貿易和紡織產業領域6家企業外，其餘均為技術企業。以先進IT（資訊科技）硬件領域為中心展開的中美「技術戰 」已經擴大到了IT軟件領域。

有分析認為，第三輪制裁的核心是計劃超越華為，推倒中國「製造2025」的基礎——尖端IT技術。

美國在第三輪制裁中首次將互聯網企業列入名單。大部分制裁對象企業都是擁有可用於中國未來產業基礎設施技術的企業。

其中最引人注目的企業是2005年成立的中國代表性保安技術企業奇虎360。今年3月，奇虎360公開報告稱「美國CIA黑客連續10多年攻擊中國安全行業和航空業界」，因此招美國「嫌棄」。奇虎360方面22日在制裁公布後表示：「 曝光美國政府對中國實施黑客攻擊的事實，是為了阻止全球網絡犯罪，不應成為制裁的借口。」

在制裁對象中，AI企業最多，達7家，大部分都是開發面部識別技術的公司。中國網易報道稱：「在美國的'圍剿中國'行動中，人工智能成為了新的攻擊目標。」

美國商務部認為，制裁對象企業、機構有違反美國國家安全和外交政策的活動，或者利用技術鎮壓中國新疆維吾爾自治區的人權。

IT業界分析認為，這是為斬斷中國尖端技術的萌芽而採取的措施。美國表面上打着「國家安保、人權鎮壓」的旗號，但背後卻隱藏着擊敗正在迅速成長的中國AI•IoT（物聯網）技術、維持技術霸權、保衛IT安全的戰略。

如果美國的制裁水平上升，中國也會進行反擊。一個方法就是把在中國活動的美國企業列入限制交易的「不信任企業」名單。《環球時報》報道說：「對中國市場依賴度較高的美國大型企業被具體點名。」中國社會科學院研究員認為：「中國不會帶頭撕毀第一階段的協議，但美國必須知道中國有足夠的應對手段。」