【日本疫情】抗疫有成的安倍晉三　支持度因何跌至歷史新低？

韓國的抗疫取得顯著成果，帶同總統文在寅的支持度上升。而同樣在疫情爆發初期表現不理想，卻在後來「追落後」的日本，雖在5月25日正式解除全國緊急狀態，首相安倍晉三卻沒得到多少掌聲，甚至還出現要求他辭職的呼聲。

黑川事件：外界關注黑川弘務會最終接任成為檢察總長，但一連串的事件最終讓他自行辭職。圖片攝於2月一次的記者會。（AP）

日本25日正式宣佈，解除包括東京都及鄰近地區的緊急狀態令，結束49日的高度戒備。儘管日本疫情仍然持續，但每日的新增的感染案例已大幅減少，至24日全國僅新增14案例，抗疫可說取得成功。

安倍卻未有因此取得太多掌聲，《朝日新聞》24日發表最新民調，安倍內閣支持度跌至2012年第二次安倍執政以來最低的29%。網上Twitter甚至出現「再見安倍」（さよなら安倍）的標籤，要求安倍辭職。

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從修改《檢察廳法》爭議說起

事件的原因與近日發生的又一單政治醜聞有關：安倍有意推行修改《檢察廳法》，但最後不僅推行失敗，更因《檢察廳法》的「主角」犯事辭職，引發旋渦。

日本政府在3月向國會提出修正《檢察廳法》，將檢察總長以下的檢察官退休年齡，從原本規定的63歲延後到65歲。這看似雖然是為老齡化社會，迎合社會需要推遲退休年齡的措施，但被指實際是為一個人而設———高等法院檢察長黑川弘務。

黑川被視為是安倍的親信，事實在1月的時候，本來應該在2月屆滿63歲退休年齡的黑川獲安倍內閣會議安排，延長半年退休，當時政府的決定已經惹來朝野政黨的批評。

黑川事件：攝於5月20日，日本國會議員手持《週刊文春》有關黑川賭博打麻雀報道的影印本。（Reuters）

半年精心安排的「上位大計」泡湯

原本安倍趁着疫情在３月升溫之際，在全國集中注意力在疫情期間在國會推行動議通過修正，但萬萬沒想到隨後引爆了社會強烈反彈。至４月尾到5月隨着各界名人加入聲討行列，事件令社會輿論廣泛關注，迫使安倍政府暫緩修法。

更沒想到的是，日本《週刊文春》在20日揭露，發現黑川涉嫌在5月初東京宣布緊急狀態，呼籲市民避免外出期間，與多名新聞報社的記者賭博打麻雀。除違反社交疏離限制外，因在日本以金錢賭博不論銀碼均屬犯法行為，黑川涉嫌知法犯法。

結果在報道後的翌日天，黑川決定直接請辭，撤底粉碎了安倍為他精心策劃的「上位安排」，讓安倍近半年的努力泡湯。

這一連串的事件，損害了日本司法機構，衝擊安倍聲譽，幾乎完全淹蓋政府近一個月以來的抗疫成果。