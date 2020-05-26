【新冠肺炎】世衛暫停抗瘧疾「羥氯喹」臨床試驗　特朗普稱已停服

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（24日）接受電視節目《全力以赴》（Full Measure）主持人阿特基森（Sharyl Attkisson）訪問時透露，剛完成抗瘧疾藥物「羥氯喹」（Hydroxychloroquine）的兩周服藥期，現已無再服用；世界衞生組織（WHO）則於周一（25日）宣布暫停羥氯喹用於治療新冠病毒肺炎的臨床試驗。

特朗普當日暗示羥氯喹並無產生副作用，稱「完成了，剛剛完成（服藥期）。順帶一提，我仍在此」。他表示，紐約一名醫生曾來信表示用羥氯喹治療過300名新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的確診患者。

特朗普過往曾多次在公開場合推薦使用抗瘧疾藥物羥氯喹治療新冠肺炎。羥氯喹是一種用於治療瘧疾及類風濕性關節炎的藥物，有研究指對新型冠狀病毒具抑制作用，但缺乏足夠臨床證實。美國食品和藥物管理局（FDA）曾發警告稱，抗瘧疾藥物存在潛在的致命副作用，服用羥氯喹或氯喹（chloroquine）來治療新冠肺炎的患者中，有病人出現嚴重心律失常問題的案例。

據俄羅斯衛星通訊社報道，范克爾克霍夫表示目前未有數據表明病毒會在冬季捲土重來。（路透社）

世衞總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一在記者會稱，已暫停羥氯喹用於治療新冠病毒肺炎的臨床試驗，至今所收集到的試驗資料將交由數據安全監察組進行研究，以分析藥物對患者病情的潛在好處及風險。

暫無數據表明病毒會在冬季捲土重來

另外，據俄羅斯衛星通訊社報道，目前未有數據表明病毒會在冬季捲土重來，世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）說：「我們已與這場疫症搏鬥了5個月，收集了相關數據，現時沒有資料表明病毒將在冬季再次大流行。」

（綜合報道）