俄專家：美國試圖令其他國家捲入對抗中國　但無法統一反華陣線

因新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情發生爭執後，美國就中國制定的「港版國安法」發出最新威脅，不過俄羅斯學者5月26日指出，美國無法使其他國家捲入美中對抗。

港版國安法：美國總統特朗普5月26日表示，準備在本周對中國採取行動，但未透露細節。（AP）

美國總統特朗普（Donald Trump）5月26日在白宮被問及會否對中國實施制裁，他回應稱：「我們現在正在做些事情。我想你們會很有興趣，但我不會在今日談論。」他補充道，有關消息會在本周末前公布，他形容為「非常有力」的舉措。

在這之前，中美因新冠肺炎疫情在多個國際場合發生激烈爭執。俄羅斯衛星通訊社26日報道，俄羅斯外交部下屬莫斯科國立國際關係學院教授謝爾蓋∙盧賈寧（Sergey Lujanin）5月26日在視像會議上表示，美國試圖將其他國家捲入與中國的對抗，但是美方無法形成統一的「反華陣線」。

謝爾蓋∙盧賈寧稱，「華盛頓試圖將美中糾紛說成統一的『反華陣線』。實際上，沒有也不會有『反華陣線』。首先，這種結盟形式已經成為過去。其次，任何國家，甚至是親美的國家都不願意捲入對抗，而是與此保持距離。」

「實際上，很多在金融、意識形態和其他方面親美的國家在該問題上並不是美國的盟友，反而批評美國試圖弱化全球機構地位的舉動。」謝爾蓋∙盧賈寧表示，「國際機構當今在美國的打擊下被弱化，但是它們會堅持下去，因為世界上沒有其他類似機構。儘管美國試圖建立平行機構以推廣自己對全球管理的看法，但是這不可能實現，因為『美國時代』已經成為過去。」

報道稱，新冠肺炎疫情結束後，像聯合國一樣的國際機構將繼續發揮重要作用，儘管美國試圖將其弱化。