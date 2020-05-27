特朗普公眾場合沒戴口罩　拜登：假裝大男人主義

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美國11月舉行總統大選，現任總統特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人、前副總統拜登（Joe Biden）在不同議題上針鋒相對，最新一個話題則是戴口罩之爭。

拜登自3月以來首度公開現身，在5月25日出席陣亡將士紀念日（Memorial Day）活動時戴上口罩，特朗普之後在Twitter轉載霍士新聞（Fox News）評論員休姆（Brit Hume )的帖文，內容包括一張拜登戴口罩的照片，並配上「這或解釋為甚麼特朗普不喜歡在公眾場合戴口罩」的文字。

特朗普一直堅拒在公開場合及鏡頭面前以口罩形象示人，拜登接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時表示，特朗普這樣說真是一個傻瓜，指世上所有一流醫生都會建議在公眾場所戴口罩。他亦認為，特朗普的行為是「大男人主義」，形容對方假裝硬朗的代價，是導致民眾喪生。

拜登與妻子在陣亡將士紀念日首度公開現身，隨即引來特朗普的注意。（AP）

白宮發言人麥肯內妮（Kayleigh McEnany）為特朗普的言論解畫，指特朗普見到拜登離開地下室感到興奮，稱對方在家中與妻子一起時沒戴口罩，但在公眾場所保持社交距離時卻戴口罩，因此認為他的行動不一致。

根據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）的指引，當局建議民眾在難以遵守社交距離的公眾場所戴上口罩，但不建議在家中都要戴口罩。

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