【新冠肺炎】歐美分別提出經濟振興方案　氣候問題成最大分歧

美國媒體5月27日刊登一篇評論指出，美國和歐盟都積極提出經濟政策，應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情引發的衰退，但兩者在氣候策略上卻出現重大差異。

《福布斯》（Forbes）網站27日的評論指，歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）提出規模達7,500億歐元的振興方案，進一步擴大歐美分歧。方案特色是對長期氣候目標投入大量資金，例如電動車、低碳發電和氫燃料。

評論指出，根據路透社（Reuters）取得的草案文件，歐盟方案初步版本呼籲每年提供910億歐元的補助和貸款擔保給再生能源供暖系統、屋頂太陽能板和其他具可持續性的措施；250億歐元給再生能源發電，並以兩年200億歐元提高低碳車輛的銷售；以及2025年前設立200萬個電動車和氫動力車的充電站。

方案被歐盟委員會稱為「下一代歐盟」（Next Generation EU），整合旨在2050年前讓歐盟實現碳平衡目標的《歐洲綠色協議》（Green Deal）裏的眾多元素。馮德萊恩一直鼓吹《歐洲綠色協議》，視為自己任內的重要使命。

美國所選擇的路與歐盟不同，至今為止，美國聯邦政府的系列經濟刺激計劃幾乎沒有對再生能源部門或其他氣候倡議提供任何支援。總統特朗普（Donald Trump）領導的政府對能源部門的紓困反而集中在石油和天然氣產業。

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