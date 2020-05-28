【新冠肺炎】聯合國報告：全球貧困兒童年底將急增8600萬

根據救助兒童會和聯合國兒童基金會聯合發布的最新分析報告，新型冠狀病毒對經濟帶來的影響，會令活在貧困家庭的兒童人數，至2020年底，增加8600萬，達到6.72億人，升幅達15％。

該報告指出，如不採取緊急措施，保障家庭，避免受新型冠狀病毒造成的經濟困境所影響，至今年年底，在低收入和中等收入國家，生活在國家貧窮線以下的兒童總數將多達6.72億。 當中，近三分之二兒童生活在非洲撒哈拉以南地區和南亞。

其中歐洲和中亞國家的增幅最為顯著，整個地區的升幅達到44％。拉丁美洲和加勒比地區的增幅亦會達到22％。

委內瑞拉陷於經濟崩潰，疫情將令該國兒童生活更雪上加霜。（美聯社）

聯合國兒童基金會總幹事Henrietta Fore指出，新型冠狀病毒引發前所未有的社會經濟危機，正在耗盡全球家庭的資源，最貧窮的家庭將陷入數十年以來未見的困境。

家庭所面對的財政困難的規模和深度，導致多年來在緩減兒童貧困方面取得的進展，大大倒退，並使兒童無法獲得基本服務。 聯合國兒童基金會總幹事Henrietta Fore

亞洲、非洲、拉丁美洲貧窮家庭兒童眾多。(美聯社)

救助兒童會和聯合國兒童基金會警告，新型冠狀病毒和相關限制措施對全球經濟危機帶來雙重的影響。即時失去收入意味著家庭負擔不起食物和水等必需品，並難以獲得醫療保健或教育，更有可能面臨童婚、暴力、剝削和虐待等危機。當財政緊縮時，家庭所依賴的服務範圍和質量也會降低。當中，最貧窮的家庭因無法使用社會照護服務或補助措施，將進一步削弱其遵守家居隔離和避免社交接觸等措施的能力，增加他們受感染的機會。

在新型肺狀病毒疫情之前，全球三分之二的兒童無法獲得任何形式的社會保障，家庭無法承受經濟衝擊，並加劇了跨代貧窮的惡性循環。現時，非洲僅16％的兒童獲得社會保障。 中東和北非地區有最多兒童因衝突而需救助，年輕人失業率最高，而且近一半兒童在多方面仍處於貧困狀態。

貧窮加上世紀疫情夾擊，非洲貧困家庭小孩更易受病毒影響。（美聯社）

救助兒童會行政總裁Inger Ashing指出：「新型冠狀病毒疫情對貧窮問題帶來嚴重影響，兒童更是首當其衝。兒童非常脆弱，不論是短期的飢餓和營養不良，都可能為他們帶來終生影響。」

救助兒童會和聯合國兒童基金會呼籲，各國政府迅速擴大社會保障體系和計劃，包括現金轉移、學校提供膳食和兒童福利。政府亦必須投放資源於其他形式的社會保障、財政政策、就業及扶助勞工市場措施，以支持家庭。