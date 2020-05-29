【新冠肺炎】超過10萬人死亡　悲劇原可避免　美國疫情充滿變數

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）奪走全球數以萬計的性命。疫情蔓延到美國後，情況迅速惡化，人口稠密的紐約州成為全國重災區，病毒同時傳播到其他地方。直到5月27日，美國死亡人數突破10萬大關。回顧過去數月的抗疫工作，不少人也感慨，其實死亡人數原本可以更少。不過更令人憂心的是，未知疫情結束前還會有多少至親從此陰陽相隔。

美國有線新聞網絡（CNN）引述專家指，如果政府和醫療系統有充分準備，死亡人數原本可以更少。智庫ACCESS醫療國際的主席哈茲爾廷（William Haseltine）認為，本來完全可以預料到將有冠狀病毒疫情出現，不過安全網出現漏洞。

哥倫比亞大學（Columbia University）上周公布研究，結果顯示如果美國早一周實行減少社交接觸措施，能夠拯救到最少3.6萬人的性命。大學的流行病學家沙曼（Jeffrey Shaman）指出，單在紐約都會區，便能將死亡人數大減1.75萬。

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華府輕視疫情 檢測系統失敗

總統特朗普（Donald Trump）1月22日聲稱情況已經完全受控，並在2月2日表示已經大致堵截來自中國的冠狀病毒。可惜事與願違，政府初期的否認態度導致國家陷入更嚴重的災難：疾病控制和預防中心的檢測試劑出錯，以及醫護個人防護設備短缺。

從全球的抗疫經驗來看，大量檢測和追蹤密切接觸者有助減慢病毒傳播。以韓國為例，全國人口有約5,000萬，死亡人數卻少於300人。美國的檢測問題於疫情初期為人詬病，傳染病專家福奇（Anthony Fauci）3月坦承美國檢測系統失敗。直到最近，檢測情況開始進入軌道，已經進行150萬次檢測，不過仍然只佔總人口的4.5%。

美國逐步復市 疫情充滿變數

特朗普起初指，疫情將導致5萬至6萬人死亡，5月卻改口指希望死亡人數少於10萬人。以死亡率計算，比利時每10萬人便有82人病歿，比例相對較高。西班牙、英國、意大利和法國則分別為58人、56人、55人和43人。美國只得30人。不過如果單看紐約，每10萬人卻有多達150人死亡，反映美國各地的死亡率有一定差距。

當同期爆發疫情的歐洲國家已經開始成功控制情況，美國的死亡人數增長卻未有放緩的跡象。英國廣播公司（BBC）指出，美國單日死亡人數趨平穩但未有減少的原因是在於國家的大小，美國各地在不同時間爆發感染，而且以不同的速度傳播，不同於歐洲國家只有單一大型爆發。

根據白宮引述的模型預測指，8月或有近15萬人因為疫情喪命。不過現時仍然難以斷定未來疫情的走向，主要因為沒有人能夠準確估計到復市對疫情的影響。白宮雖然制定一系列的復市條件，不過有公共衛生專家認為只有小部份州份達到條件。福奇曾警告，如果倉促復市，或導致新一波的疫情爆發。加上部份州份如羅得島州、密西西比州和俄亥俄州的死亡人數有上升趨勢，美國疫情發展仍然充滿變數。