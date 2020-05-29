【新冠肺炎】印度教祭司斬人頭獻祭抗疫　兇案原來另有別情……

印度奧里薩邦（Odisha）一名印度教祭司宣稱夢到神明指示，須以人當作活祭才能讓新型肺狀病毒肺炎（COVID-19）疫情結束。他自稱5月27日晚於一間神廟內將一名男子的頭割下，再進行奉獻儀式。然而他其後向警員坦承殺人動機其實與疫情無關。

在克塔克縣（Cuttack district）班達胡達村（Bandhahuda）一座神廟工作的70歲祭司歐嘉（Sansari Ojha）最初供稱，在27日晚上殺死52歲的普拉丹（Saroj Kumar Pradhan）並舉行儀式。他在午夜向警方自首。

歐嘉起初自稱夢到神明指示，稱須以活人獻祭才能終結疫情。但警方不相信這個講法，亦懷疑一名年屆七旬長者是否能獨力殺死一名52歲男子。

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克塔克縣警區帕尼格拉希（R B Panigrahi）28日指出，歐嘉經盤問後承認，是普拉丹吃了他的晚餐，兩人發生爭吵。歐嘉被激怒後拿起附近的利器，將普拉丹殺死並斬首。警員指兩人曾一同吸食大麻。

帕尼格拉希稱同村的兩人素有積怨，常為小事爭吵，也對大麻上癮。歐嘉被家人遺棄後在神廟地牢生活。普拉丹不時到兇案現場與歐嘉作伴。住在該區的民眾也證實兩人有「牙齒印」，指疑犯與死者就村內一個芒果園發生爭執。

警察已收走涉案兇器。歐嘉已被控以謀殺罪，而普拉丹頭身分離的遺體，亦已送檢。