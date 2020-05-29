泰國擬7月解除封鎖令　旅遊社促讓遊客入境　惟旅遊局估計要第4季

泰國為應對新冠肺炎（COVID-19）疫情實施緊急狀態令，限制居民國內及跨國流動，《曼谷郵報》引述國家安全委員會秘書長的說法報道，泰國政府擬在7月起解禁，重開國家。 目前未知泰國屆時會否開放予國際遊客入境，但當地旅遊業界則已向政府發聲，盼遊客可以在7月「回歸」，但泰國旅遊局長則估計，最快可能要第4季。

泰國大皇宮已定於6月4日重開，圖為皇宮內的建築（大皇宮網站）

解除緊急狀態與宵禁

《曼谷郵報》引述國家安全委員會秘書長Somsak Rungsitag報道，泰國的封鎖禁令將在7月1日解除，意味緊急狀態和宵禁都會結束，泰國國內移動和跨國移動將解禁。

泰國從3月中下旬開始關閉百貨商場、電影院、運動場館和公園等，並禁止大型活動和群眾聚集。當地疫情從4月下旬開始趨緩，分別在5月3日與5月17日展開第一波與第二波解禁，並預計在6月1日開展第三波解禁，包括讓百貨公司延長營業時間、重開電影院與美容院等。

外界也關心泰國何時開放國家予國際遊客，當地的國際商業航班禁令目前設定在6月30日結束。據《曼谷郵報》報道，當地旅行社已要求政府讓國際遊客在7月可以入境，免於14天的自我隔離期，並希望政府會向入境遊客提供快速病毒測試，增加各方信心。

新冠肺炎疫情：在曼谷街頭，有民眾在牆壁畫上抗疫漫畫（路透社）

旅遊局：估計最快第4季

但泰國旅遊局長育他沙（Yuthasak Supasorn）則有不同說法，他向美國有線新聞網絡（CNN）表示，目前仍要視乎疫情狀況，他估計最早讓遊客「回歸」的時候將是在今年第4季。

育他沙提到，泰國不會一下子全面開放，「我們仍在高度警覺，不能放鬆戒備，我們那些旅客來自哪裏，那裏的疫情狀況是否真的好轉。最後，我們又要看國內的商家是否已做好在新常態下招待遊客的準備。」

泰國之前已在5月15日透過《皇家公報》公布，把中國內地、韓國、香港和澳門剔出「危險疾病地區」的名單。

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