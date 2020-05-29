美國多地示威　警員受困坐直升機逃出　明尼阿波利斯進入緊急狀態

美國明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）警方在拘捕一名黑人男子時以膝部壓制對方並導致其身亡後，事件引發當地多個地方持續爆發示威，並出現放火、搶掠事件，甚至有示威者闖入警署縱火，部分警員受困要由直升機救出。明尼阿波利斯市市長弗雷（Jacob Frey）5月28日宣布當地進入緊急狀態。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件：

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This appears to be the Minneapolis Police Department’s Third Precinct, surrounded by flames. @kare11 pic.twitter.com/oQHBCROgg4 — Danny Spewak (@DannySpewak) May 29, 2020

警方28日晚試圖以閃光彈和催淚彈驅散在明尼阿波利斯市的人群，不過示威者晚上10時左右成功闖入第三警分局大樓並縱火。有警員被困在天台，政府出動直升機把警員救出。明尼蘇達州長沃爾茲（Tim Walz）表示，已派出500多名國民警衛隊成員前往當地提供協助。

#BREAKING: Rioters have taking over 3rd precinct police station #Minneapolis and set it on fire, helicopter saving officers on the roof. #GeorgeFloyd pic.twitter.com/Q5vSgxU0Yz — Jack Dawkins (@DawkinsReturns) May 29, 2020

俄亥俄州示威者闖入州議會

除了明尼阿波利斯市外，美國其他地區亦有爆發混亂，包括紐約市、丹佛（Denver）和路易斯維爾（Louisville）等。其中在俄亥俄州（Ohio）哥倫布（Columbus）抗議的示威者敲碎玻璃並闖入位於市中心的州議會大廈。

該市一名白人警員25日在明尼阿波利斯市的街頭把現年46歲的非裔男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）壓制在地上並以膝蓋壓住他的頸部，導致佛洛伊德死亡。佛洛伊德當時反复向警員懇求，稱「拜託，我不能呼吸」以及「不要殺我」。現場有途人以手機拍片，把過程攝錄下來。影片曝光後，該市有大批民眾上街，要求將涉案者繩之於法。

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