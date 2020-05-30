【港版國安法】特朗普：將取消對港特別待遇　終止與世衛關係

中國全國人民代表大會5月28日通過「港版國安法」後，美國總統特朗普在當地時間5月29日下午（本港時間30日凌晨）舉行記者會。他批評中國已將「一國兩制」變成「一國一制」，並宣布將會取消對港特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。

特朗普先在記者會批評中國隱滿新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情，導致數以十萬計人死亡。他表示，美國會終止與世衞的關係。

對於中國推出「港版國安法」，特朗普斥北京違背中英兩國在1984年所簽署的《中英聯合聲明》，形容香港不再享有自治，批評中國已將「一國兩制」，變成「一國一制」。

他指出：「中國聲稱保護國家安全。但事實是，香港是一個非常安全和繁榮的社會，北京的決定卻扭轉一切。」他又形容，北京此舉是將國家安全機構的影響力，擴大到自由堡壘。

特朗普表示，華府會展開行動，取消給予香港特殊待遇的豁免政策，並會制裁削弱香港自治的官員。特朗普又指出，會檢討國務院對香港的旅遊警示，以反映香港的危險情況。

特朗普針對中國措施重點： 1. 將制裁削弱香港自治的中港官員； 2. 將取消香港特殊待遇； 3. 將不再視香港為獨立關稅區 4. 將暫停香港與美國的引渡協議，並檢視出口與簽證安排等； 5. 取消「與中國軍方有直接聯繫」的中國研究生簽證； 6. 檢討國務院對香港的旅遊警示； 7. 研究禁止中國公司在美上市。

在這次記者會前，特朗普在Twitter發出一個與中國有關的帖文，但內容只有一個單詞「CHINA！」。

CHINA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

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