【港版國安法】特朗普宣布反擊措施　美學者質疑制裁中國力量

美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日宣布了措施，回擊中國的「港版國安法」。但是美國學者認為，特朗普宣布的措施並沒有那麼重大。

路透社5月29日報道稱，特朗普沒有就推動這些舉措提出時間框架，這表明他可能在爭取時間，然後再決定是否採取最嚴厲的措施。

報道稱，特朗普可能擔心，與中國更嚴重的決裂可能會顛覆他與世界第二大經濟體的來之不易的第一階段貿易協議，他一直指望美國主要農業州從其中獲得經濟利益。

報道稱，他還必須考慮到對在香港設有辦事處的1,300多家美國公司的影響。

彭博社5月29日報道稱，保守派研究機構美國企業研究所的中國問題分析師史劍道（Derek Scissors）認為，特朗普29日的聲明並不像總統所暗示的那麼重大。

他說：「在中國問題上，總統沒有受到任何事情束縛。在香港政策上，它也是令人失望的事。什麼都沒有發生。」

《紐約時報》5月29日報道稱，從特朗普的聲明中還不清楚，他是否會發布正式行政命令，徹底結束與香港的特殊關係。

報道指出，特朗普政府先可以採取零碎的行動——例如，對來自香港的商品徵收與美國對來自中國的商品相同的關税——然後再採取最後的、重大的步驟。