【明尼蘇達示威】特朗普慰問死者家屬　拜登暗指總統煽動暴力

美國非裔男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸氣絕身亡，掀起遍佈全國的示威浪潮。總統特朗普（Donald Trump）5月29日表示，已經和死者家屬通電話。前副總統拜登（Joe Biden）則暗指特朗普煽動暴力。

↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件

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特朗普表示，已經和死者家屬通電話並致以慰問。他形容，喬治・佛洛伊德的死是可怕的事情，已經指示司法部加快調查。他指，支持和平示威者的權利，不過同時譴責明尼阿波利斯（Minneapolis）和其他地區的暴力示威，認為不可以容許陷入無法無天的無政府狀態和混亂。

篤定代表民主黨出戰總統大選的拜登則指，美國黑人感受到的憤怒、沮喪和疲憊是無可否認，認為美國需要面對種族歧視「敞開的傷口」。他不點名將矛頭指向特朗普，表示現時現在不是發煽動貼文的時候，不是鼓勵暴力的時候，需要真正領導能力。

特朗普曾發文形容示威者是「暴徒」，揚言出動國民警衛隊協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍（looting leads to shooting）。有關推文被Twitter標籤成違反讚頌暴力行為的規則。