【明尼蘇達示威】特朗普慰問死者家屬　拜登暗指總統煽動暴力

美國非裔男子喬治・佛洛伊德（George Floyd）遭警察壓頸氣絕身亡，掀起遍佈全國的示威浪潮。總統特朗普（Donald Trump）5月29日表示，已經和死者家屬通電話。前副總統拜登（Joe Biden）則暗指特朗普煽動暴力。
↓↓↓非裔漢疑因被警員壓頸致死 美國多處有示威或搶掠事件
特朗普表示，已經和死者家屬通電話並致以慰問。他形容，喬治・佛洛伊德的死是可怕的事情，已經指示司法部加快調查。他指，支持和平示威者的權利，不過同時譴責明尼阿波利斯（Minneapolis）和其他地區的暴力示威，認為不可以容許陷入無法無天的無政府狀態和混亂。
篤定代表民主黨出戰總統大選的拜登則指，美國黑人感受到的憤怒、沮喪和疲憊是無可否認，認為美國需要面對種族歧視「敞開的傷口」。他不點名將矛頭指向特朗普，表示現時現在不是發煽動貼文的時候，不是鼓勵暴力的時候，需要真正領導能力。
特朗普曾發文形容示威者是「暴徒」，揚言出動國民警衛隊協助，甚至稱若搶劫開始就會開槍（looting leads to shooting）。有關推文被Twitter標籤成違反讚頌暴力行為的規則。
....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020