美國最新制裁6月1日生效　媒體揭中國已做好最壞準備

在中國方面通過「港版國安法」決定後，美國總統特朗普（Donald Trump）5月29日在白宮就中國問題發表講話，華盛頓方面還公布反制北京方案。

綜合媒體5月30日報道，特朗普5月29日在白宮玫瑰園針對中國作出多管齊下的重大政策宣示，稱鑑於中國對香港自治的破壞，已下令美國行政當局開始取消香港特殊地位的程序，包括取消香港的單獨關税與旅行區的待遇。同時宣布在大學科研領域和美國金融體系對中國實行限制措施。

「港版國安法」引發中美新一輪對抗，美國總統特朗普5月29日表態將取消對港特別待遇，制裁相關官員。圖為2020年5月24日，一些參加抗議活動的示威者在香港銅鑼灣被警方逮捕。（AFP）

5月29日，白宮指責部分中國留學生與研究人員盜取美國的知識產權，並以此為理由頒佈公吿將禁止他們入境美國。公吿稱，這些人員想透過F簽證或J簽證進入美國求學或從事研究，將對美國不利，必須加以限制。這項命令將從6月1日午夜起生效。

另據消息人士透露，為了回應中國政府削弱香港自治的決定，特朗普討論了通過制裁和貿易政策打擊中國大陸金融業的問題。

彭博社引述知情人士的話說，美國政府將金融業作為制裁目標會留出必要時升級制裁的空間，制定制裁措施的官員對此舉將造成的全球金融市場影響以及中國的報復行動保持警惕。

在這之前，美國國會眾議院5月27日審議通過「維吾爾人權政策法案」，指責中國新疆的人權狀況和中國的治疆政策。

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環球網5月30日社論稱，華盛頓正在開啟更大的賭博，不過美國經濟的脂肪已經沒有過去厚了，特朗普團隊手中的籌碼遠沒有他們對外咋呼的那樣全面、充裕。用「脱鈎」來懲罰中國，這是一些美國精英很刺激的想法，一刀兩斷的想象能夠滿足他們俯視中國的傲慢。

文章指出，中國做好了最壞的準備，美國想往前折騰多遠，中方都將坦然奉陪。按照特朗普宣布的計劃折騰下去，華盛頓將很快站到香港絕大多數人利益的對立面。

環球網譏諷特朗普威脅制裁官員，加強對在美上市中國企業的監管是拿來充數，以此增加美國社會對中國的制裁措施「既有規模、又有力量」的印象。強調，美國決打不蔫香港，更壓不跨整個中國。