【新冠肺炎】中歐投資協定談判取得積極進展　中歐首腦會議將召開

中歐2020年的重大外交議程在一定程度上受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，但中歐雙方第29輪投資協定談判已取得積極進展。雙方也正在就儘早舉行第二十二屆中歐首腦會議進行討論，這體現出雙方維護開放合作的堅定決心。

王毅（左）於2019年4月9日在比利時布魯塞爾出席中國歐盟領導人會議時，與歐盟外交與安全政策高級代表莫蓋里尼（Federica Mogherini）會晤。（新華社）

據中國商務部網站5月29日公布，在5月25至29日舉行的第29輪中歐投資協定談判中，雙方圍繞文本和清單展開談判，並取得積極進展。

路透社5月30日報道，歐盟執委會貿易執委霍根（Phil Hogan）2月中旬曾對中歐投資協定的推進表示擔憂，霍根當時表示，原計劃歐盟高級官員於3月末在北京與中國高級官員會晤，於9月在德國萊比錫和中國領導人簽署這一協定。疫情衝擊之下，看來中歐投資協定不太可能在9月前如期達成。

中國外交部5月24日發表聲明稱，在十三屆中國人大三次會議間隙，中國外交部長王毅通過視像舉行了新聞發布會。在會上，王毅也提及了中歐投資協定。

王毅稱，「新冠肺炎在一定程度影響了2020年中歐之間重要的外交議程，雙方正在就儘早舉行第二十二屆中歐首腦會議進行討論。我們正努力在一年內結束關於中歐投資協定的談判，並在互通性、環境、數碼經濟和人工智能等新領域擴大互利合作。中歐建交45周年，這為雙方建立更加穩定、成熟、富有成效和實質性的關係提供了機會。」

對於中歐關係，王毅也有作出表態。

王毅表示：「儘管世界發生了種種變化，但中歐之間的關係仍以合作來定義，並展現出巨大的潛力。」「中國和歐盟完全有能力通過平等對話建立信任，並通過建設性溝通解決分歧。在中歐之間，沒有根本的利益衝突，互利合作的空間愈來愈大，支持多邊主義也有廣泛共識。中歐必須保持彼此全面的戰略伙伴，而不能成為系統的競爭對手。我們的互動應該是一個使我們共同成功的積極周期，而不是一場只有一個獲勝者的淘汰賽。」

「在新冠肺炎爆發之時，中國和歐盟相互給予了重大支持。」「新冠肺炎是前所未有的危機，它要求中國和歐盟擺脱意識形態分歧，消除自我實現的懷疑，並傳遞團結與合作的共同訊息。」