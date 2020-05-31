【G7峰會】特朗普宣布延至9月舉行　擬邀請俄、澳、印、韓參加

美國總統特朗普（Donald Trump）5月30日表示，原定在6月舉行的七國集團（G7）峰會將延遲至少9月，並有意邀請俄羅斯、澳洲、印度和韓國參與會議。

特朗普指，G7集團本應反映全球形勢，但覺得它現在卻沒做到這一點，形容組織非常過時。目前G7的成員國，分別為美國、英國、德國、法國、日本、意大利和加拿大。

白宮戰略通訊部主任（White House Director of Strategic Communications）法拉（Alyssa Farah）表示，特朗普希望吸納包括五眼聯盟及受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響的傳統盟友加入會議，討論中國的前途。

美國是2020年G7的輪值主席國，白宮原本計劃在6月10日至12日於大衛營舉行今年峰會，但受到疫情影響，白宮3月曾宣布以視像形式舉行峰會。特朗普5月20日則表示，正考慮按照原定計劃，邀請各國領袖到當地出席面對面峰會。

各國領袖對於赴美出席峰會的態度不一，德國總理默克爾（Angela Merkel）認為，考慮到疫情狀況，現時難以確定能否親身參與。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）指，峰會以面對面舉行固然比視像形式更有效，但同時亦要顧及加拿大的檢疫措及憂慮病毒傳播的風險。日本首相安倍晉三則表示有意到華府與會，但回國後是否需要按規定居家隔離14天成為焦點。

另外澳洲政府發言人31日稱，歡迎美國邀請澳洲參與峰會，指此舉可以為坎培拉政府在這個史無前例的全球艱難時期與志同道合的國家加強合作。