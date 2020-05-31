俄副外長：俄美延長《新削減戰略武器條約》可能性正接近零

美國試圖將中國拉入美俄的軍控談判，中國拒絕加入。俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）5月30日說，俄美《新削減戰略武器條約》（New Strategic Arms Reduction Treaty，New START」或不會再延長。

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫5月30日在接受美國《國家利益》雜誌採訪時表示，俄美雙邊關係的現狀可能是數十年最糟。他說從莫斯科的角度來看，特朗普（Donald Trump）時代令人擔憂，因為美俄關係正從一個低點進入另一個低點。

他還說，在這個非常暗淡無光的局面中最令人困難的是，美國看來根本不相信軍控的概念，試圖找藉口盡可能自俄羅斯有份的軍控條約、協議以及安排中退出。

他稱這是非常遺憾，但俄羅斯不會付出高於為自己國家安全為高的代價，以讓美國留在系統內。

特朗普上台後，俄羅斯和美國的關係仍在繼續惡化。（Reuters）

當被問到如何看特朗普政府對待《新削減戰略武器條約》的態度時，里亞布科夫說，特朗普政府的態度頗奇怪。他說：「第一，我們明白特朗普政府為什麼希望中國成為任何未來軍控談判以及安排的其中一方，儘管我們也同樣明白中國為什麼不想加入這些協議，因此我們認為，在這個問題上，應該由華盛頓與北京打交道。如果沒有來自另一方，即中國，非常明確、公開和經過深思熟慮的同意，就不會有與中國進行談判或是中國的參與。這是我們面臨的一個顯而易見的現實。」

當被問到特朗普政府是否正將中國當成一顆毒丸，以徹底扼殺《新削減戰略武器條約》時，里亞布科夫說，美國政府痴迷於中國這個問題，試圖將中國因素引入每一個國際問題。所以，這與《新削減戰略武器條約》無關，它比任何與軍控相關的東西都更廣泛、更深入和更多面。

他還說：「我的觀點是，《新削減戰略武器條約》能夠延長下去的可能性正迅速接近於零，我認為2021年2月5日，該條約將會失效，並將結束。到2021年2月6日，我們將沒有《新削減戰略武器條約》。」