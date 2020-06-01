【美國示威】程度超越香港　特朗普關鍵時刻火上添油

美國黑人之死引發的示威與暴動持續升級。有評論稱是因為美國總統特朗普（Donald Trump）在關鍵時刻仍在「火上添油」，美國的示威程度亦超越香港，特朗普應對危機的領導力將受考驗。

圖攝於5月31日，華盛頓白宮附近的示威者在抗議喬治·弗洛伊德之死時縱火。（AP）

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非裔男子弗洛伊德（George Floyd）因警察暴力執法死亡事件持續發酵，全美至少75個城市出現抗議示威。但原本和平的集會在5月30日晚轉向混亂與暴力，憤怒的示威者與警察發生衝突，數百人被捕。

這是美國幾十年來蔓延範圍最廣的抗議和騷亂之一，亦自1968年馬丁路德金（Martin Luther King）遇刺以來出現大規模的宵禁令。截至31日晚，美國已有至少40座城市與首都華盛頓特區實施宵禁；亞利桑那、弗吉尼亞與得克薩斯等州宣布進入災難或緊急狀態。

英國、德國與加拿大等多國民眾行動起來示威，聲援美國抗議者，請點擊觀看大圖：

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示威活動愈趨激烈原因

英國《金融時報》指出，弗洛伊德案令人想起美國其他黑人死在白人警察手中的知名案件，重燃了圍繞種族關係長期發酵的緊張。而案件發生在美國深陷新冠肺炎疫情之際，疫情已導致逾10萬美國人死亡，並給有色人種帶來沉重打擊。

疫情下多個城市實施強制措施，禁止民眾外出，令部分國民失去工作和收入。加上近日接連發生與黑人歧視相關的事件，都成為了此次騷亂的導火線。

特朗普「火上添油」

不過更重要的，是在關鍵時刻特朗普仍在「火上添油」。在弗洛伊德案發生後，涉事警察即時被解除職務，拘捕並控以謀殺；警察部門與地方政府亦公開譴責事件及道歉，但特朗普的反應不是呼籲人們保持冷靜，而是將示威和騷亂歸咎民主黨的不作為，增加政治籌碼。

更甚的，是當有示威者在白宮外示威，特朗普警告示威者不要越界，否則會「遭遇惡狗」及「兇狠武力」。至示威活動激化，特朗普繼續把責任歸咎在與他支持者相對的極左組織「反法西斯主義」（Antifa）身上。這都被視為是煽風點火，令反對的聲音更甚。

專家稱，這是美國40年來最嚴重的動亂，請點擊放大觀看：

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騷亂程度超越香港

中國上海復旦大學中國研究院研究員陳平5月31日在中國媒體「觀察者網」發文稱，這是他40年來，從未見過如此規模的全美動亂。

陳平指出，美國騷亂的程度超越香港，他容香港某種程度上更像搞派對聚會，而美國是大規模失業，加上新冠肺炎疫情導致的大規模死亡造成雙重恐懼和憤怒，不是「港獨」、「台獨」茶杯裏的風波可比。

陳平指出，美國年輕人失業率大增，和1992年洛杉磯暴亂是同一主因。警察暴力只是導火線，種族歧視是第二原因。特朗普應對危機的領導力成為考驗。