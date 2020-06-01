【美國示威】首都多處起火　地標聖約翰教堂被燒　白宮混亂中熄燈

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美國警方5月31日在白宮外施放催淚彈驅散示威者。當天，白宮附近多處發生火災。歷史地標聖公會聖約翰教堂（St. John's Episcopal Church）亦遭縱火。

警方在白宮旁邊一個小公園多次與示威民眾發生暴力衝突，又使用催淚彈、橡膠子彈、胡椒噴霧和閃光彈來驅散人群。

↓↓↓非裔漢疑因警方過度暴力執法致死　導致美國多處發生示威或騷亂：

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示威者當天在靠近白宮的多個地方縱火，當中包括美國勞工聯合會和產業工會聯合會（American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations，AFL-CIO）的辦公室，以及距離白宮僅300米、位於拉斐特廣場（Lafayette Square）的聖公會聖約翰教堂。

今日俄羅斯（RT）報道，華盛頓特區警方使用催淚彈驅散示威者，為前往教堂救火的消防車開路，現在還未清楚教堂的受損程度有多嚴重。

聖公會聖約翰教堂是華盛頓特區其中一個最著名的地標建築。它自2個多世紀前建成以來，幾乎每一任美國總統都曾到這裏參加活動。

附近幾個地方起火後，白宮同日晚上關掉外部照明。

美國示威：圖為5月31日，示威者在白宮附近示威，就5月25日美國非裔男子弗洛伊德死於警暴一事抗議。警方向示威者發射催淚彈之際，他們後方的白宮外部照明關閉。（Reuters）

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