【中美角力】路透社：中國下令國企暫停購買美國大豆豬肉

路透社6月1日引述2名消息人士稱，在美國表示會取消對香港的特殊待遇以懲罰北京政府後，中國要求國營企業暫停購買來自美國的大豆和豬肉。

路透社引述消息人士稱，假如華盛頓有進一步行動，中國會擴大命令，包括更多美國農業產品。

彭博社同日報道，有多位熟知情況人士指，北京評估在香港的問題上會與美國的緊張關係不斷升級，同時，中國政府官員要求主要的國營農業公司暫停購買包括大豆在內的部分美國農業產品。

彭博社引述其中一匿名消息人士稱，中糧集團和中儲糧集團已被下令暫停購買。一名消息人士則指出，一些中國買家亦已取消數量不明的美國豬肉訂單。另一名消息人士稱，私營公司則未被告知須停止進口。

圖為5月30日，香港的親中人士到美國駐港領事館示威。（AP）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情對中美貿易談判造成一定影響，然而中國一直在履行協議。美國5月21日公布中美第一階段經貿協議的履行情況，指出中國現時已經容許美國出口藍莓、牛油果、大麥等農產品。

農業部和美國貿易代表辦公室在5月21日發布的聲明指出，中國已在最近幾周更新進口清單，更多美國企業符合條件對華出口商品，包括牛肉、豬肉、家禽、海鮮、奶製品和嬰兒配方產品也涵蓋在內。

美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）5月21日接受美國媒體訪問時表示，儘管經濟情況不好以及市場情況導致中國採購美國商品進度有點落後，美中貿易協議完好（intact），不需重新談判。然而特朗普5月29日下令取消香港特殊貿易地位，為中美未來的談判增添變數。