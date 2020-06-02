韓媒評中美霸權之爭：美國未佔據壓倒性優勢

美國和中國之間的矛盾正迅速激化。2018年以貿易戰爭形式表現出來的中美矛盾在新冠病毒肺炎（COVID-19）疫情影響下迅速升温。

中美兩國在各個領域的競爭關係越來越明顯。（Reuters）

韓國《中央日報》6月1日在題為《薩德噩夢重現？美中霸權之爭正式拉開序幕》的文章中指出，中美矛盾本質上屬於兩國爭奪經濟、軍事、制度等各領域領導力的霸權之爭。如果中國經濟繼續保持當前的增長速度，預計到2030年，中國的經濟總量就會超過美國，成為世界第一。

文章指出，從奧巴馬（Barack Obama）政府時期，美國就開始擔心中國的繼續增長會對美國的霸權造成威脅。美國通過「亞洲再平衡戰略」制約中國，並有意使中國在美國主導的國際社會中發揮負責任角色，將中國束縛在「建立在規則基礎上的秩序」框架之中。

特朗普（Donald Trump）政府上台後對奧巴馬政府的戰略進行極力批判，奉行從霸權層面遏制中國的戰略。特朗普政府表示，奧巴馬政府嘗試利用和平介入給中國套上韁繩的方法已經失敗，現在必須「聯合盟友一起，使中國停止下來」。

美國民眾對華的反感情緒也在不斷高漲。「Pew Research」民調公司自2005年開始調查美國民眾的對華認識以來，美國國民對中國的「反感」比例在今年3月份的民調中達到66%，創下最高紀錄。

文章稱，這意味着，美國政治圈、學術界、專家集團、普通民眾對待中國的感情趨向完全相同，因此即便在下屆美國政府上台之後，預計美中對立的局面仍將長期持續，這種對立可能會持續整整一代人的時間，可能持續30年乃至更久。

文章指出，當前的中美戰爭已經進入無法輕易判斷勝負的階段。雖然從中美權力的分布來看，中國在綜合國力上仍然處於劣勢，但美國也並未佔據壓倒性優勢。中國是世界最大的市場、生產基地和外匯儲備國，擁有高漲的教育熱情和尖端的技術力量。包括韓國在內的世界大部分國家在經濟上都與中國保持着深度互相依賴的關係。

加之，中國的政治體制不同於執政時間相對較短、而且容易受到輿論影響的自由民主主義國家，集體主義的政治制度有利於中國像現在一樣強化以本國為中心的全新世界秩序，在與美國的競爭中擁有較大優勢。雖然美國指責中國有意架空當前的國際秩序，但在聯合國安理會通過制裁決議對違反既定國際準則的國家進行制裁時，中國對過去10年安理會擬定的190個制裁決議中的182個投出了贊成票。也就是說，中國並沒有完全與傳統的國際秩序進行對抗。從中可以看出，美中之間的矛盾很難在短期內以某一方的勝利畫上句號。