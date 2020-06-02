【美國示威】涉殺人警員被移送最高設防監獄　未曾有人成功逃脫

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛伊德（George Floyd）5月25日疑因警員過度暴力執法致死，觸發全美大規模示威騷亂，涉案的44歲警員紹文（Derek Chauvin）被控以三級謀殺和過失殺人罪，周日（5月31日）遭轉送到美國其中一所最高設防監獄，等候下周一（6月8日）上庭。

紹文上周五（5月29日）被捕後先後遭關押在聖保羅市拉姆西郡立監獄（Ramsey County Jail）及亨內平郡立監獄（Hennepin County Jail），至周日被移送至明尼蘇達州橡樹公園高地監獄（Oak Park Heights Prison）。

橡樹公園高地監獄是明尼蘇達州唯一的第五級監獄設施，亦是美國其中一間最高設防的監獄。（Youtube影片截圖）

橡樹公園高地監獄是明尼蘇達州唯一的第五級監獄設施，以及美國其中一所最高設防的監獄，約可容納407名囚犯，從未有人成功逃獄；據懲教部門數據，該監獄目前關押着297名殺人犯、69名性罪犯和8名綁匪，監倉設有水泥造的床和廁所，以及鋼製洗手盤，犯人難以拆下來當武器。

有消息指紹文現在被單獨囚禁，須24小時全天候監視，獄警每隔15分鐘巡視一次，以防止他自殺。

（綜合報道）