【新冠肺炎】中國被指延遲公布疫情 　錄音檔案揭世衛官員感受挫

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情在多國蔓延，包括美國及澳洲就中國的應對手法予以批評。美國更指是中國延誤通報，導致全球大流行。世界衛生組織（WHO）多次讚揚中國的抗疫工作，引起部分國家不滿。美媒6月2日報道，根據一些世衛內部會議的錄音，有世衛官員曾因中國延遲公布疫情資訊而感到受挫。

美聯社6月2日引述世衛1月6日那一周的內部會議錄音，顯示有世衛官員曾抱怨中國分享的資料不足，令專家難以評估病毒有效人傳人的程度，或是它對世界其他地方構成何種風險，浪費寶貴的時間。有指世衛早前之所以公開讚揚中國，是因為他們希望哄勸中國政府提供更多資訊。

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世衛駐華代表高力（Gauden Galea）亦曾在另一場會議中表示，中國政府直到中國中央電視台公布前15分鐘，才把資訊提供給世衛。現任世衛衛生緊急項目技術主管克爾克霍夫（Maria van Kerkhove）則稱：「我們獲得的訊息很少， 顯然不足夠讓你做適當的規劃。」

世衛1月時曾公開讚揚中國對抗疫情反應迅速，多次感謝中國政府及時分享新冠病毒基因序列，指中方的努力和致力保持透明度「令人印象非常深刻，言語無法表達」。據指，中國其實是在3個不同的政府實驗室完全破解基因序列後1個多星期才公開資訊。