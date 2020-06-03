莫迪與特朗普通話　討論中印邊境對峙和世衛改革議題

印度總理莫迪（Narendra Modi）和美國總統特朗普（Donald Trump）6月2日通話。印度外交部表示，議題涵蓋印中邊境對峙、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、世界衛生組織（World Health Organisation）改革、出席七國集團（G7）峰會邀請等。

印度外交部聲明指，特朗普向莫迪提出，「希望擴大七國集團成員範圍，吸納其他幾個重要國家，包括印度」，並邀請莫迪參加在美國舉辦的七國集團峰會。

聲明提到，「莫迪稱讚特朗普的計劃具創意並有遠見，認同擴大集團範圍將與疫後的全球格局接軌。莫迪還說，印度很高興和美國以及其他國家合作，確保七國集團峰會成功實現。」

印度「印刷」網站（The Print）報道，二人通話時間達25分鐘。

莫迪當天發文形容對話親切友好和富有成效。他指，雙方討論了特朗普對美國主辦G7峰會的計劃，還有新型冠狀病毒肺炎疫情，以及其他很多議題。莫迪認為，印美磋商的豐富和深度將依然是支撐疫後全球架構的重要支柱。