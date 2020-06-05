美國司法部長巴爾：外國勢力煽動及參與致暴力加劇

美國司法部長巴爾（William Barr）6月4日評論事件，稱有證據顯示與「反法西斯主義」（Antifa）組織有關的極端勢力及境外勢力參與，企圖騎劫本身和平進行的示威。

居於明尼蘇達州明尼阿波利斯市的非裔男子弗洛伊德（George Floyd），5月25日在被捕期間死於警察暴力執法後，此案引發的示威浪潮蔓延全美，部分更演變成騷亂。

巴爾6月4日與其他執法部門官員一同出席記者會，回應6月1日發生白宮附近的軍警驅逐和平示威者事件；他稱多數人都是和平示威者，但仍有包括反法西斯主義人士以及無政府主義者的極端分子混入，「外國勢力」亦參與其中。惟巴爾並未說明是什麼外國勢力。

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美國示威：圖為6月1日美國總統特朗普（右三）身在華盛頓聖公會聖約翰教堂外的拉斐特公園。美國司法部長站在左一位置。（AP）

巴爾稱自5月30日以來，華盛頓有114人受傷，當中22人需送院。他們大多是聯邦探員，且都是在白宮附近受傷。

他說弗洛伊德之死法治構成挑戰，以「違法、暴力騷亂、縱火、搶劫商及公共財產、襲擊執法人員以及無辜人民」的形式進行。

他表示：「我們有證據指出，反法西斯主義以及其他類似的極端團體，還有一些從事不同政治遊說的人，涉及煽動或參與暴力活動。」他說：「我們還看到外國勢力在各方面加劇暴力。」

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