特朗普稱部分在美上市中國企業操作不透明　須保護投資者

美國總統特朗普（Donald Trump）6月5日稱會採取措施保護投資者，以免他們承受在美上市但不遵守美國會計及披露準則的中國公司所帶來的風險。他在4日發備忘錄，呼籲金融監管機構60天內提出建議，找出保護投資者的方法。

特朗普5日在一個簡報會中公布就香港問題而針對中國推出的措施。他說已指示其金融工作小組研究「以保護美國投資者為目的，研究在美上市的中國公司的不同操作行為。」

特朗普4日發出一份備忘錄，內文寫道：「我們必須採取有力、有序的行動，以結束中國藐視美國在（企業）透明度方面的要求的操作，而又不會對美國投資者和金融市場造成負面影響。」

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美國納斯達克（Nasdaq）在5月收緊招股限制，打擊中國企業上市，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）6月4日呼籲美國投資者提防中國企業的會計詐騙行為，指納斯達克的決定應該成為全球其他股票市場的模範。

路透社指，蓬佩奧有關言論，反映總統特朗普政府有意為中國企業海外上市設下限制，同時令本身因為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情及香港問題導致緊張的中美關係雪上加霜。

納斯達克收緊上市規則，源於在2019年初在美國上市的中國瑞幸咖啡承認首席營運官及多名職員在銷售數字上造假，主管經濟增長、能源及環境的助理國務卿克拉赫（Keith Krach）認為，真正的問題是這些公司對美國投資者缺乏透明和披露，因此認為不應容許任何國家向美國投資者說謊，特別是在美國上市時，而產生不公平優勢，克拉赫指，白宮團隊有意讓美國投資者防範中國不透明的會計手段。