【中美互禁飛】美國航空協會：中國須做更多

美國宣布禁止中國客運航班飛美后，中國宣布將開始放寬對外國航空公司的禁令，不過代表航空公司的美國航空協會（Airlines for America）6月4日認為中國對外放鬆「禁飛令」仍不足。

彭博社6月4日引述美國航空協會4日發布的聲明稱，中國對美國運輸部的回應，對美國航空公司來說是邁向公平踏出一步，但指中國需做更多對達到協議項下的目標。

美國交通運輸部發言人彼奧斯特（Andy Post）6月4日表示，該部正在評估中國的回應，以確定是否需要採取進一步行動。

中國航空公司目前仍保有少量中美航班，如果美國實施禁飛令，中美直航航班將全部停飛。分析認為，疫情期間航空公司的經營受到重大影響，美國航空業受創極為嚴重，近乎停擺，這使得美國航司面臨數十年未見之巨大危機，而復飛中國航線被美國航空業視為擺脱困境的一大關鍵。（AP）

中國民航局6月4日發通吿，將調整國際客運航班計劃，放寬外國航空公司國際客運航線航班限制，並從6月8日起，實施航班獎勵和熔斷措施。

中國民航局宣布，沒有列入之前計劃的外國航空公司從6月8日起可每周運營一班國際客運航線航班。聲明沒有提及具體國家，但此舉為美國航空公司提供了四個月來首次返回中國的機會。

針對美國運輸部宣布從6月16日起暫停中國客機飛往美國，中國外交部發言人趙立堅6月4日回應說，中國對此感到十分遺憾，中國民航局已與美國運輸部進行嚴正交涉。

歐美疫情嚴重，大量中國留學生希望回到中國，但由於航班有限而未必如願。圖為4月2日，中國駐德國大使吳懇（前右）將「健康包」交給中國留學生代表。（ 新華社）

趙立堅表示，此前中國民航局同美國運輸部，一直就兩國航班安排保持密切溝通。「本來已經取得了一些安排進展，現在中方也已宣布政策調整，希望美方不要為解決問題製造障礙。」

環球網6月4日稱，中國民航局宣布新的措施看上去中方做出一點讓步。然而中方的新規是面向全球所有公司的，美國只能在這當中享受「最惠國待遇」，但不能有特殊待遇。美國航空公司希望一天往中國飛幾個航班，中方現階段肯定不會接受。

該文章指出，這當中沒有政治，有的只是安全與責任。美方通過施壓來解決雙方分歧，不可能成為這當中的主導方式。擋住疫情的境外輸入是中國當前抗疫的主戰線，也是中國全面恢復經濟進程不受衝擊的基礎，美國怎麼可能通過施加一點壓力就讓中國放棄這條底線呢？得到「最惠國待遇」可以，但讓中國打開防疫的口子為美國公司的盈利鋪路，門也沒有。