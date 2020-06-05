【港版國安法】多國政界人士組成對華國際聯盟　應對中國崛起

美國、英國、澳洲等8個國家及歐洲議會的十多名議員組成新的「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China）6月5日正式啓動。聯盟是一個國際跨黨派議員組織。在由中國共產黨領導的中國正在崛起、肯定對全球民眾國家構成挑戰之際，聯盟致力於發展出連貫的應對手法。

聯盟有18位聯席主席，他們分別是澳洲、英國、美國、德國、日本、加拿大、挪威、瑞典的國會及歐洲議會的資深議員，包括英國工黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、美國參議員魯比奧（Marco Rubio）及澳洲國會議員黑斯蒂（Andrew Hastie）。

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聯盟在其網站簡介指出，中國共產黨重複以及明確地表明擴大其全球影響力的意圖，直接的結果是民主價值與操作愈來愈受壓。

內文指出，任何國家在為基本自由以及國際秩序完整性挺身時，都不應需要獨自承受負擔。

成員建立聯盟，是為推動在民主國家中建立協調的應對手法，就中國現時的行為以及它未來的野心所構成的挑戰予以應付。

聯盟在網站列出其活動的5個範疇，包括維捍衛建基於國際規則的秩序、維護人權、促進公平貿易、加強安全以及保護國家統一。

組織創辦人施志安稱，商業群體應留意他們這個新聯盟。此外他也點名提及滙豐銀行「極糟地」支持中國在香港實施「港版國安法」。他接受澳洲《悉尼先驅晨報》及《時代報》訪問時說，滙豐銀行將備受批評。

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