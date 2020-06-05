俄羅斯：美國應放下導師語氣　自己照照鏡子

美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死在全美引發大規模抗議活動，在此期間美國警方的執法行為也遭到質疑，俄羅斯外交部6月4日對此表示，美國應該放下導師語氣 自己照照鏡子。

大批美國民眾參加反種族歧視的遊行示威活動，圖為警方逮捕部分示威者（AP）

俄：美國應放下導師語氣 照照鏡子

對於美國爆發的社會風波，她稱，俄羅斯正在繼續關注美國目前這種爆炸局面的發展。她表示，俄羅斯在關注抗議期間美國執法部門的行為。扎哈羅娃稱「說實在的，我們每個人都在美國的城市中看到大量這種畫面，使用催淚彈和其他特殊設備來對付和平抗議者，逮捕和拘留實際上已經成為常態。為了震懾抗議者，甚至還出動直升機。在演講和集會期間，包括俄羅斯記者在內的許多媒體代表也受到了影響。」

扎哈羅娃又稱「我認為，我們的美國同事現在應該放下他們多年來為其他國家和地區做導師的語氣，然後照照鏡子，描述他們在那裏看到的一切，就像他們針對世界許多國家所做的那樣。」

俄：香港局勢是中國內政

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）6月4日在新聞發佈會上稱，香港局勢是中國內部事務，俄羅斯尊重中華人民共和國的主權和領土完整，俄方認為香港局勢是中國的內政，認為美英等國5月29日試圖在聯合國安理會會議上討論香港問題的舉動不可接受。扎哈羅娃說，這樣的舉動侵犯中國主權，粗暴違反聯合國安理會決議和相關國際法。